Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver, kanserden korunmanın yollarını anlattı

Sancaktepe İlçesinde veli akademileri programında başarılı çalışmalar çıkartan Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu'unda kanserden korunmanın yolları konuşuldu. Veli Akademileri programı çerçevesinde Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu'nda seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminerde Onkoloji ve Fonksiyonel Tıp konusunda Uzman Dr. Yıldıray Tanrıver, kanserden korunmanın yollarını anlattı.

"SAĞLIK ASLA BİR MÜKEMMELLİK HALİ DEĞİLDİR"

Veli Akademileri programına ilgi gösteren veliler, Uzman Dr. Yıldıray Tanrıver'i soru yağmuruna tuttular.Veli Akademileri programını düzenleyen okulun çalışkan ve deneyimli öğretmeni Nilgün Yıldız'ındüzenlenen seminer ile sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda ne kadar isabetli bir seçim yaptıklarını gözler önüne serdi.

Uzman Dr. Yıdıray Tanrıver seminerde "Sağlık asla bir mükemmellik hali değildir" dedi. Uzman Dr. Tanrıver "Sağlık, Biyolojik, Psikolojik, sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik bir denge halidir" ifadelerinde bulundu.

"ALIŞKANLIKLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Tanrıver, "Fonksiyonel Tıp genel anlamda tıbbın geleceğidir ve herkes için ayrı ve özeldir. Vücudu ayrı organlar olarak değil bir bütün ve birleşik sistem olarak değerlendirir. Hastalıkların kök nedenini araştırarak kişiye özel tedavi sunar. Sağlık dedektifliği yaparak sebepleri arar ve sebeplere yönelik tedavi için kişiye özel biçimlendirilmişsağlık danışmanlığı yapar" şeklinde konuştu.

Uzman Dr. Yıldıray Tanrıver, son olarakkanser konusunda sağlıklı beslenme, yaşam tarzı, çevresel faktörlerin etkili olduğunu sözlerine ekledi. Korunmanın yolu ise alışkanlıklarınyeniden gözden geçirilmesinde fayda olduğunu ifade etti.

Karşılıklı sohbet halinde geçen seminer de velilerin sorunları ile ilgili sorularını kırmayıp cevaplayanDr. Tanrıver'eveliler teşekkür etti. Okul Müdürü Fuat Ercan ve Öğretmen Nilgün YıldızSeminer sonunda Uzman Dr. Yıldıray Tanrıver'eplaket ve çiçek takdim ettiler.