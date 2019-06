Onlar çocukluğumuzun kahramanları; onlar evimizin gülen yüzleri

Türk sinema tarihinin unutulmaz seri filmi Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncuları, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Mersinlilerle buluştu. İki gündür Mersin'de olan oyuncular, bir araya geldikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 'Hababam Sınıfı Müzesi' kurmasını isteyerek, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler.



Türkiye'de, konusu ve oyuncularıyla bir döneme damga vuran, günümüzde bile hala büyük bir keyifle izlenen, Ertem Eğilmez'in unutulmaz seri filmi Hababam Sınıfı'nın oyuncuları Mersin'e geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile iki gündür Mersin'de çeşitli platformlarda vatandaşlarla bir araya gelen oyuncular, 7'den 70'e herkes tarafından sevgiyle karşılandı.



Dün Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde Mersinlilerle buluşan oyuncular, bugün de Kongre ve Sergi Sarayı'nda vatandaşlarla bir araya gelecekler. Organizasyon öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret eden sanatçılar Dilaver Gür, Ümit Doğru, Cengiz Nezir, Yılmaz Kaya, Gazanfer Şener, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Mehmet Çatay, Faruk Şavlı, Teoman Ayık ve Eyüp Güçmen, Hababam Sınıfı ile ilgili sohbet ederek keyifli anlar yaşattılar.



"Bu kenti bir sanat, festival kenti yapmak istiyoruz"



Başkan Seçer, Hababam Sınıfı sanatçılarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mersin'de sanatçıları ağırlamaktan, kente kültürel ve sanatsal katkı sağlayacak, artı değer katacak şahsiyetleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Seçer, "Biz, Mersinimizin daha çağdaş, daha modern, demokrasinin yerleştiği, yardımlaşmanın, hoşgörünün, insanlığın olduğu bir kent olmasını arzu ediyoruz. Sanatın olmadığı bir yerde bu değerlerden bahsetmek mümkün değil. Biz de böyle bir kent oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte sanatı, sanatçıyı, sanatsal ve kültürel faaliyetleri önemseyen bir belediye başkanı görecek Mersinliler. Buna kararlıyız. Bu kenti bir sanat, festival kenti yapmak istiyoruz. Mersin'in her tarafından müzik sesi gelsin, bu kent çağdaşlık koksun, insanlar gülsün, huzur olsun istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.



"Hababam Sınıfı, hoşgörüyü, yardımlaşmayı, muzipliği, aile olmayı öğrendiğimiz bir film"



Birçok Türk insanı gibi kendisinin de Hababam Sınıfı filmini birkaç kez izlediğini vurgulayan Seçer, "Hababam Sınıfı, salt ekran karşısına geçip izleyip, esprilerine gülüp unuttuğumuz bir film değil. Çok mesaj aldığımız bir film. Orada hoşgörüyü, yardımlaşmayı, iyilikseverliği, acıyı, mutluluğu, muzipliği, nüktedanlığı, aile olmayı, bir olmayı, birlik olmayı, zor günde arkadaşınıza, dostunuza yardımcı olmayı öğreten bir yapıt olması açısından da Türk sinema tarihinin önemli bir kazanımı. Bugün eğer siz hala üzerinden 45 yıl geçmiş olmasına rağmen sokaklarda insanlardan bu kadar ilgi görüyorsanız, o filmlerden dimağlarında kalan, aldıkları derslerden kaynaklı. Demek ki, etkilenmiş bu insanlar ve onun için sizleri dikkate alıyorlar. Sizler, oynadığınız bu filmle örnek oldunuz. Bizler de kendi alanımızda bir belediye başkanı olarak örnek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Biz kocaman bir aileyiz"



Sanatçılar adına konuşan Ercan Gezmiş de yeni seçilen Başkan Seçer'e görevinde başarılar diledi. Seçer'in varlığını İstanbul'da fark etmeye başladıklarını, meclis toplantılarını izlediklerini anlatan Gezmiş, bu toplantıların canlı verilmesinin de önemine dikkat çekti.



Farklı kentlerde yaşayan oyuncuları tek tek Seçer'e tanıtan Gezmiş, "Biz Hababam olarak filmde nasılsak bugün de gerçekten kocaman bir aileyiz. Ömrümüz devam ettiği sürece de bu birlikteliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.



Sanatçılar, Seçer'den Mersin'de Hababam Sınıfı Müzesi istedi



"Mersin'i kültür, festival kenti yapacaksanız, bir festivale Hababam Sınıfı olarak tam kadro gelmek isteriz" diyen Gezmiş, Seçer'den bir talepleri daha olduğunu söyledi. İstanbul'da Hababam Sınıfı filmini çektikleri odayı birebir aynı şekilde bir müze haline getirdiklerini belirten Gezmiş, "Aynı masayı, aynı sıraları, aynı perdeyi kullandık. Balmumu heykeller yaptık ve 2004 Nisan ayında açtık. Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Kepez'de, bizim açtığımız müzeden daha teferruatlı bir Hababam Sınıfı Müzesi açtı. Hadi gelin el ele verelim, en teferruatlısını Mersin'de açalım. Arkadaşlarımız belirli zamanlarda müzeye gelip, insanlarla söyleşi yapıyor. Biraz daha zaman geçsin Mersin'de de Hababam'ın gerçek anlamda bir müzesini kuralım. Çünkü bizler gerçekten tarihi eser olduk. Hababam Sınıfı, dünya klasikleri içerisinde yer alıyor ve Türkiye'de henüz üstüne taş konmadı. Sizden böyle bir talebimiz var" dedi.



Diğer sanatçılar da müze kurulması durumunda gerek materyal gerek fotoğraf yönünden her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler.



Başkan Seçer ise müze konusunda ekibiyle bir değerlendirme yapacakları sözünü verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA