Onlar İçin Her Yer Boks Ringi - Ankara

AYTAÇ ÜNAL - Ankara 'da yaşayan biri kız üç kardeş, babalarının yönlendirmesiyle başladıkları boks sporunda milli forma giyebilmek için aralıksız antrenman yapıyor. Evlerinin bahçesini antrenman alanına dönüştüren kardeşler, günlerinin büyük kısmını spor yaparak geçiriyor.Maddi imkansızlıklarına rağmen "milli formayla Türkiye 'yi temsil etme" hedefine ulaşmak isteyen 15 yaşındaki Enes, 12 yaşındaki Hakan ve 9 yaşındaki Hazal Göktaş kardeşler, hırsları ve çalışkanlıklarıyla antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı.Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için babalarının isteğiyle sporla tanışan 3 kardeş, Ankara Gençlik Kulübünün desteğiyle boks hayatlarına devam ediyor. Eğitimlerini de sürdüren kardeşler, antrenman yapmaya uygun her yeri boks salonuna çevirmeye çalışıyor. Salondaki geçirdikleri zamanın yanı sıra evlerinin önündeki boş alanı ve parkları da antrenman alanı olarak kullanan kardeşler, milli formayı giyebilmek için ders dışında kalan tüm zamanlarını boksa ayırıyor."Türk bayrağını göndere çektirmek için hiç yılmadan çalışıyorum"Enes Göktaş, boksta önemli sporcularından biri olmak istediğini vurgulayarak "Bunun için bulduğumuz her uygun alanı boks ringine çevirmeye gayret ediyoruz. Milli formaya da kavuşmak istiyorum. Önce Türkiye şampiyonasında yer almak ve başarılarımı uluslararası müsabakalara taşımak hedefim var. Ülkemi, dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etmek en büyük hayalim." dedi.Hakan Göktaş da Muhammed Ali 'yi örnek aldığını belirterek şöyle devam etti:"Ailemin maddi durumu iyi değil. Babam bizim için gece gündüz çalışıyor. Emeklerinin karşılığını vermek için biz kardeşler de kendimizi her gün geliştirmeye çalışıyoruz. Muhammed Ali gibi bir sporcu olmak ve ringlerde adımdan söz ettirmek beni daha da azimli yapıyor. Önce milli takıma girmek, sonra da Türk bayrağını göndere çektirmek için hiç yılmadan çalışmalarımı sürdürüyorum.""Hem babamı mutlu etmek hem de hedeflerime ulaşmak istiyorum"Hazal Göktaş da spora yeni başladığını, ağabeylerini örnek aldığını ifade ederek "Ağabeylerimin çalışmalarını gördükçe benim de hevesim artıyor. Bu sporda ilerlemek istiyorum. Sporun derslerime de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hem babamı mutlu etmek hem de kendime koyduğum hedeflere ulaşmak istiyorum." diye konuştu."Başarılı performansları kararımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi"Baba Nuh Göktaş, çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirdiğini vurguladı. Her anne baba gibi çocuklarının başarılarını görmek istediğini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:"Sporla iç içe büyümelerini istiyorum. Zor bir ortamda büyüyorlar. Spor, çocuklarımın doğru yetişmesinde de en önemli unsurlardan biri. Ben de bu düşünceyle yola çıkarak onları boksla tanıştırdım. Gösterdikleri başarılı performans ve çalışkan kimlikleri de bana ne kadar doğru bir karar aldığımı gösterdi."