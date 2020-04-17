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Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evde tek yaşayan 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin talep ettiği gıda ve market alışverişlerini adreslerine bizzat kendisi ulaştırdı.

17.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:54
Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evde tek yaşayan 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin talep ettiği gıda ve market alışverişlerini adreslerine bizzat kendisi ulaştırdı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde kalmalarına karar verilen 65 yaş üstü vatandaşların talepleri Gebze'de, belediye ve kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen Vefa Destek Hattı tarafından yerine getiriliyor. Osman Yılmaz mahallesi sakinlerinden 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin yerine getirilen market alışverişlerini kendilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz teslim etti.

Evlatları İstanbul'da ikamet ettiği için Gebze'ye gelemeyen İsmail Yılmaz isimli vatandaşı evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, erzak ve market alışverişlerini kendilerine teslim etti. Salgın riskine karşı koruma amaçlı alınan kararla evlerinde ikamet eden 65 yaş üstü Gebzelilerin tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, "İkametlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimizin alışveriş ihtiyaçlarının tamamlanması için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yeter ki siz kıymetli büyüklerimiz virüs musibetinden etkilenmesin. Bizler tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz. Sağlıcakla kalın. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah" dedi.

Başkan Büyükgöz'ü karşılarında gören Yılmaz çifti ziyaretten duydukları memnuniyeti, "Bizleri düşünen sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Allah işlerinizde, hizmetlerinizde kolaylıklar nasip etsin" dediler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel
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