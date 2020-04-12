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Onlar kaçtı polis kovaladı

Şanlıurfa'da polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları uyardı.

12.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:06
Şanlıurfa 'da polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları uyardı. Çocuklar polisi görünce kaçtı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında bulunan Şanlıurfa'da polis ekipleri, yasağa uymayan çocukları kovaladı. Caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, araçlarıyla bölgeye gitti. Polisi geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları uyarısında bulundu. Çocukların kaçması görüntülere yansıdı.
(Bekir Şeyhanlı - Şinasi İnan/İHA) Onlar kaçtı polis kovaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Güncel
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