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Onlar kaçtı polis kovaladı...Polisler sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları kovaladı

Onlar kaçtı polis kovaladı.

12.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:53
Onlar kaçtı polis kovaladı...Polisler sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları kovaladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayanları kovaladı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında bulunan Şanlıurfa'da polis ekipleri, yasağa uymayan çocukları kovaladı. Caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, araçlarıyla bölgeye gitti. Polisi geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları uyarısında bulundu. Çocukların kaçması ve polisin ise araçla kovalaması görüntülere yansıdı. Onlar kaçtı polis kovaladı...Polisler sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları kovaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Genel
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