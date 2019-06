Onlar sokak hayvanlarının süper kahramanı

Kaynak: İHA

Eskişehir'de aynı mahallede büyüyen 4 ilkokul öğrencisi, 'Sümer Shop' ismini verdikleri stantta kitaplarını ve oyuncaklarını satarak topladıkları paralar ile sokak hayvanlarına mama satın alıyor. Minik yüreklerin bu fedakar davranışı görenler tarafından takdirle karşılanıyor.Hayvanlara eziyet ve şiddet gündemdeki yerini sürekli olarak korurken Eskişehir'in merkez Sümer Mahallesi'ndeki 4 kafadar arkadaş ve onlara destek olan yaşça büyük ablalarının sokak hayvanları için yaptıkları görenleri adeta kendilerine hayran bırakıyor. Yaklaşık 2 yıldır yaz tatillerinde bir araya gelip oyun zamanlarından feragat ederek açtıkları stantta okudukları kitapları ve oyuncakları satışa çıkaran 9 yaşındaki Berk Karaçam, 10 yaşındaki Metehan Kıllı, 11 yaşındaki Başar Özgüven ve 10 yaşındaki Egemen Yıldıran topladıkları paralar ile de sokak hayvanlarına mama satın alıyor. Satın aldıkları mamaları da bisikletlerine atlayarak mahallelerindeki park, bahçe ve sokakları tek tek gezerek burada bulunan patili dostlarına dağıtan gençler, çevredekiler tarafından takdirle karşılanıyor. Tatillerini sokak hayvanlarına adayan gençlerin tek isteği ise büyüklerinin de sokaktaki canlara karşı kendileri gibi sevgiyle yaklaşması."İnsanlar sanki hayvanları sevmiyormuş gibi"Satış yapmak için istedikleri kişilerden zaman zaman olumsuz tepkiler aldıklarını belirten 9 yaşındaki Berk Karaçam, İHA muhabirine duygularını anlattı. Karaçam, "Burada stant açıyoruz. Kullanmadığımız oyuncakları ve yaptığımız takıları satıyoruz. Sattığımız paralarla da sokaktaki hayvanlar için mama alıyoruz. Böyle bir şey düşündük. İlk başta sokak hayvanları için yapmıyorduk. Sonra boşu boşuna para harcamayalım dedik. Hayvanlara mama almaya karar verdik. Normalde çok satış yapamıyoruz. Arada sırada oluyor. Bazı insanlara gidiyoruz. Daha söylemeden 'Hayır, istemiyorum' diyorlar. İnsanlar sanki hayvanları sevmiyormuş gibi. İstemiyorlarmış gibi geliyor. Hayvanlar için yardım yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı."Sokakta gördüğümüz hayvanlara çok üzülüyorduk"Sokak hayvanlarına destek olmaya 2 yıl önce karar verdiklerini ifade eden Metehan Kıllı ise bazı insanların olumsuz tepkilerine rağmen morallerini bozmadığını belirterek, "Biz bu işi 2 yıldır yapıyoruz. Okuyup bitirdiğimiz kitapları ve eski oyuncaklarımızı satıyoruz. Sokakta gördüğümüz hayvanlara çok üzülüyorduk. Sonra stant kurmaya karar verdik. İlerleyerek buraya geldik. Satmak için sorduğumuz bazı insanlar hayır dese de biz moralimizi bozmuyoruz. En son topladığımız para miktarı 90 liraydı. Onun yarısıyla mama alarak sokaklara dağıttık. Rabia ablayla görüştüğümüzde bize sokak hayvanları için yem vermişti. Onu da dağıttık. Şu anda neredeyse hiç mama kalmadı. Hepsini yediler" dedi."Hayvanlar her türlü mutlu olabilir"Hayvanlara eziyet edildiğini ve yemek verilmediğini hatırlatan 11 yaşındaki Başar Özgüven, hayvanları mutlu etmenin ise çok kolay olduğunu vurguladı. "Hayvanlar bir kap mama ve bir kap su koysanız bile mutlu olabilirler" diyen Özgüven, "Burada sattığımız kitap, aksesuar ve takıların parasıyla sokak hayvanlarına mama alıp dağıtıyoruz. Güzel hissediyoruz. Sonuçta burada o kadar hayvan var. Yemek vermeyenler oluyor. Hayvanlara eziyet edenler oluyor. O hayvanların da karınları doymuş oluyor. Bazen bizi bozmaya çalışanlar oluyor ama pes etmiyoruz. Devam etmeye düşünüyoruz. Çok fazla bir şey değil. Hayvanlar her türlü mutlu olabilir. Onlara sadece bir kap mama ve bir kap su koysanız bile mutlu olabilirler. Siz de evinizin önüne bir kap su koyun. Hayvanları besleyin. Elinizdeyse bizim gibi bir şey yapabilirsiniz. Hiçbir hayvanı ayrıştırmamak gerekiyor. Çünkü hepsi bir can. Biz olmazsak onlar olmaz, onlar olmazsa da biz olmayız" şeklinde konuştu.10 yaşındaki Egemen Yıldıran ise ekipteki görev paylaşımından bahsederek, "Akşamüstü mamalarımızı alıp dağıtmaya başlıyoruz. Kalan mamaları bir yerde saklayıp ertesi gün dağıtmaya devam ediyoruz. Bazılarımız bisikletlerle satın almak isteyenleri bulmak için sormaya gidiyor. Bazılarımız kasada bekliyor. Bazılarımız da konuşuyor" dedi."Görmek istediğim, özlediğim bir sahneydi"Gençler ile satış yaparken karşılaşan ve onlara destek olan Rabia Öztürk, yapılanın büyüklere örnek olması gereken bir davranış olduğunu ifade etti. "Su tabancalarını bile çantalarına koyup satmaya çıkartmışlardı" diyerek duygulandığını ifade eden Öztürk, şu şekilde konuştu:"Parkta bir gün otururken bir baktım bu çocuklar 'Abla bizim kitaplarımızdan alır mısın?' dediler. Hayvanlar için mama toplamaya çıktıklarını öğrendim. O gün onları bize götürdüm ve biraz mama verdim. Aşırı duygulandım. Görmek istediğim, özlediğim bir sahneydi. Tertemiz çok güzel bir şey. Su tabancalarını bile çantalarına koyup satmaya çıkartmışlardı. Sadece hayvanlara yardım etmek değil. Burada bir paylaşmak da var aslında. O duyguları da pekişiyor. İyilik yaparak iyilik bulabileceklerini de görüyorlar. Aslında çocuklar büyüklerine örnek oluyorlar burada. Çok büyük bir ders veriyorlar. İnsanlar hiçbir kedi ve köpeği kapısında istemezken onlar bütün oyuncaklarını satışa çıkartıp onları birazcık mutlu etmek için bu kadar çabalıyorlar." - ESKİŞEHİR