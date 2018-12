Onlara 365 gün engel yok

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:26



Onlara 365 gün engel yokAYDIN - Aydın 'da engelli bireyler aileleriyle birlikte her hafta düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerle, toplumun içinde yer alma ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü , Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler ile engelli bireyler yılın 365 gününü dolu dolu geçiriyor. Son olarak 25 engelli birey aileleriyle birlikte Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Çine Kuvayi Milliye Müzesi gezisine katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait özel olarak tasarlanan asansörlü otobüs ile Çine'ye giden engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdi. Müze gezisinin ardından çay keyfi yapan engelliler, parktaki gölette bulunan ördekleri kendi elleriyle besleyerek günün tadını çıkardı. Son olarak meşhur Çine köftesinden de tatma imkanı bulan engelli bireyler ve aileleri anı defterlerine bir yenisini daha ekleme fırsatı buldu.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Mikail Kavaklı engelliler gününü yılın 365 gününe yaydıklarını ifade ederek "Aydın'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz olarak, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü ötesinde bir gün olarak değil de biz olayı 365 güne yaymış durumdayız. Her Çarşamba gününü engelliler haftası ilan ettik. Çarşamba günleri bütün engelli kardeşlerimiz için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gençlik merkezlerimiz olarak kütüphane gezilerimiz, il ve ilçelerimizin tarihi turistik ve sosyal alanlarındaki gezilerimizi devam ettiriyoruz" dedi.Yıl içerisinde her gün engellilerle birlikte olduklarını belirten Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu "Aydın Gençlik Merkezi olarak Çine Kuvayi Milliye müzesine gideceğiz. 25 tane engelli gencimiz ve aileleriyle birlikte müzeyi gezeceğiz. Bir gün değil yıl içerisinde her gün, engellileri anmak ve onlarla birlikte olmak, onların sosyal hayata katılması ve toplumun içerisinde olması için mücadele veriyoruz" diye konuştu.Bu tür gezilerden çok memnun olduğunu ve yetkililere teşekkür eden engelli bireylerden Ümit Şahin 'in annesi Nazire Şahin, "Ben bir engelli annesiyim, oğlumla gurur duyuyorum. Düzenlenen bu gezilere katılıyoruz. Bu sayede her zaman hatırlanıyoruz. Önceki gezilerde çekildiğimiz fotoğraflara baktığımızda anılarımız tazeleniyor, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz" dedi.Bu tür gezilerle yeni arkadaşlıklar edindiğini belirten engelli Tolga Önel, "Bizlerle ilgileniyorlar mutlu oluyoruz. Bizde mutlu oluyoruz, onlar da mutlu oluyor. Evde oturmaktansa, böyle gezilere katılmak bizim için daha güzel oluyor. Güzel yerler görüyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Engelli olmak bu gezilere katılmaya mani değil" diye konuştu.Evde oturmak istemediğini söyleyen engelli Harun Çetin, "Farklı yerler görmek bizim için çok güzel bir şey. Çünkü biz engelliler evde kalmak istemiyoruz. Dışarıya çıkıp sosyal faaliyetlere katılmak istiyoruz" diyerek, bu tür güzellikleri kendilerine sundukları için yetkililere teşekkür etti.Engelli Harun Çetin'in babası Yaşar Çetin ise, oğlu Harun'un bu tür etkinlikler sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek çocuğuyla ilgilenen yetkililere teşekkür etti.