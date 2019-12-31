Lisans 2.sınıf öğrencisiyken Icon Ajans ile yolları kesişen Özberk, o günleri şöyle anlatıyor. "O sıralar "Muhteşem Yüzyıl" için "audition" çekiyorlardı. Sonra "Muhteşem Yüzyıl!a seçildim. Orada bu mesleğe gönül vermiş çok kaliteli insanlarla beraber çalıştım. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini söyleyen Özberk "O zaman öğrenciydim ve sadece kendime ve aileme ait sorumluluklarım vardı. Şuan ise arttığını düşünüyorum. Beni çok fazla genç insan seviyor ve takip ediyor. Onlara karşı bir sorumluluğum var."

"Bence bilinçaltımda hep İstanbul'a gelmek vardı."

Eskişehir'den İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatan başarılı oyuncu Burcu Özberk "Eskişehir küçücük bir şehir aslında. Öğrenci şehri olduğu için çok rahattım. Eskişehir halkı öğrenciyi kabulleniyor, çok seviyorlar öğrencileri. O yüzden de ayrı bir dinamizm var." Annesi ve babasının küçükken çalıştığını dedesi ve anneannesinin ise sürekli İstanbul'a kardeşlerinin yanına giderken kendisini de aldığını dile getiren Özberk " İstanbul benim için bir kartpostaldı, hatta şimdide de vapura bindiğimde heyecanlanıyorum. Bu şehre gelmek, bu kaosun içerisinde yaşamaktan gözüm hiç korkmadı çünkü çocukluğumdan beri hiç bilmesem de içimde olan bir hayalmiş. Bence bilinçaltımda hep İstanbul'a gelmek vardı. Enerji de evren de beni buraya çekti diye düşünüyorum.

"Evet aşk diliyorum, biraz renklensin istiyorum hayatım."

Kısa süre önce 30 yaşına giren Özberk'in doğum günündeki dileği aşk idi. Röportajında ise aşkın tanımını sorulduğunda "Aşk bence hayattaki her şeyin sembolü.Yaptığım işte aşk var, kedilerime bakarken de aşkı görüyorum. Hayatta her şeyde aşk olmalı. Aşk olmadan o tutku o merak olmaz.Aşk benim için hem tutku hem merak, bütün pozitif duygularımın en uç noktası. Bu aşk aynı zamanda karşı cinse beslediğim, bir erkeğe duyduğum aşk ile aynı şekilde. O yüzden aşk diliyorum.Çünkü hayatımız çok zor. Çok büyük mücadeleler veriyoruz. Diyorsun ya aslında aramızda bir yaka var veya aramızda 10 dakika var ama o mesafeler bile büyüyor bazen gidemiyorsun. Aşk olunca aşk bütün engelleri aşar ya ve sana aşık olan insan senin yanında olur. Ben onunla bir araya gelmek için çaba sarf ediyorum, Enerji harcıyorum ve bu insanı daha canlı tutuyor, daha ayakta tutuyor. O yüzden evet aşk diliyorum, biraz renklensin istiyorum hayatım.

"Hande benim en iyi arkadaşım."

Güneşin Kızları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Hande Erçel sorulduğunda ise Özberk "Hande benim en iyi arkadaşım. "Bizim uzun süre görüşemediğimiz oluyor. Şu an çok yoğun çalışıyor. Ama bir telefonun ucunda seni anlayan, seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans. Birde ben buraya geldiğimde yalnızdım. Hande kardeşi Gamze ile yaşıyordu. Çok güzel arkadaşlık kurduk. Bu tür şeyleri unutmamak, sahip çıkmak lazım.

"2020'den beklentim kalbimin sesini dinleyip huzur neredeyse orada olmak."

Başarılı oyuncu Özberk'in 2020'den bekledikleri ise " Beklentilerimi huzurlu olmaya indirgedim. Bu huzur bana nereden geliyorsa kiminle huzur buluyorsam, neyi keşfederken huzurluysam sanırım onlara yöneleceğim.2020'den beklentim kalbimin sesini dinleyip huzur neredeyse orada olmak."