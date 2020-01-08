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İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üssüne yaptığı saldırıdan en net görüntüler

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ta ABD üssünü onlarca füzeyle vurduğu anların en net görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anı ve tanık olanların paniği yer alıyor.

08.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:57

ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu 'taki el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İran kanadı, saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğünü söylerken, ABD tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

SALDIRININ EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Saldırı tüm dünyayı kasıp kavururken, 80 ABD'linin öldürüldüğü saldırının şimdiye kadar ki en net görüntüsü ortaya çıktı.

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İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üssüne yaptığı saldırıdan en net görüntüler

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