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Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı

Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

18.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:28
Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova-Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı. Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı
Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Yerel

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