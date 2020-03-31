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Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın toplam 4 kişi yakalanmalarının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:46
İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın toplam 4 kişi yakalanmalarının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin adliye yolunda söylediği sözler ise hayrete düşürdü. Kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Küçükçekmece'de meydana gelen ve vatandaşları 10 binlerce TL zarara uğratan 17 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
ARALARINDA KADINLAR DA VAR
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 2'si kadın toplam 4 kişi, hırsızlık yaparken kullandıkları araçla birlikte 27 Ocak günü saat 15.00'da Sultangazi'de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler Kiraz Ş. (23)'ün 17, Ülkü E. (29)'nin 12, Turgay E. (29)'nin 15, Şafak E. (24)'nin ise 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
HIRSIZLIK YAPTILAR, ÇOCUKLARINI BAHANE ETTİLER
Öte yandan, şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildikleri esnada hayrete düşüren sözler söyledi. Kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız" diyerek işledikleri onlarca suçu masum göstermeye çalıştı.
CAMI KIRIP İÇERİDEKİ EŞYALARI ALDILAR
Meydana gelen hırsızlık olaylarının birine ait güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelilerin bir otomobille olay yerine geldiği, gözlerine kestirdikleri bir aracın yanına gittikleri, aracın arka camını kırdıktan sonra içindeki değerli eşyaları alarak kendilerini bekleyen otomobille oradan ayrıldıkları görüldü.
(İHA) Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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Onlarca hırsızlık yaptılar, yakalanınca çocuklarını bahane ettiler
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