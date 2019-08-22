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Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi.

22.08.2019 09:38
Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi
Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi
Ümraniye'de göçe mola verip çatıda beklediler
İSTANBUL - Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle göç yolculuklarına mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü havadan görüntülendi. Öte yandan leyleklerin molada rahatsız olmaması için Ümraniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de leylek nöbeti tuttu.
Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan, Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için leylek nöbeti tuttu. Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için hazır bekledi.
Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri de hazır bekliyor. Leyleklerin çatıda beklediği anlar görenleri mest etti.
Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Ümraniye, Zabıta, Genel

Kaynak: İHA

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