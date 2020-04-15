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Onların anne ve babaları birer "Kahraman"

Onların anne ve babaları birer "Kahraman" Sağlık çalışanları korona virüs hastalığına karşı yoğun mücadele verip büyük bir fedakarlık gösterirken çocukları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan videoyla hem anne ve babalarına duydukları özlemi hem de gururu dile getirdiler.

15.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:40
Onların anne ve babaları birer "Kahraman"
ANKARA - Sağlık çalışanları korona virüs hastalığına karşı yoğun mücadele verip büyük bir fedakarlık gösterirken çocukları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan videoyla hem anne ve babalarına duydukları özlemi hem de gururu dile getirdiler. Vatandaşlara da "Evde Kalın" çağrısında bulundular.
Korona virüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle görevleri başında olan sağlık çalışanları olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor ve ailelerini uzun süredir görmüyorlar. Bu mücadele sürecinin en büyük şahitlerinden olan sağlık çalışanlarının çocukları Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video ile duygu dolu mesajlarının yanı sıra anne ve babalarını birer "kahraman" olarak görüp desteklerini dile getirdiler.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar vatandaşlara da "evde kalın" çağrısında bulunurken şu mesajları iletti:
"Evinizde kalırsanız babam da evine gelir bizimle oynar."
"Annem hastaları iyileştirip eve gelecek."
"Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak."
"Benim annem bir kahraman."
"Benim babam bir kahraman." Onların anne ve babaları birer ’Kahraman’

Kaynak: İHA

Etiketler: Anne, Sağlık
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