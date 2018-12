Onların Günü

02 Aralık 2018 Pazar 10:33



Hem bedensel engelli hem de otizm ve down sendromlu gençlerin vazgeçilmez mekanı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, 7 yılda 7 bin 500 engelli genci hayallerine kavuşturdu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 65 engelli genci sertifika ve kupa ile motive etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli cazibe merkezlerinden Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanı içindeki Olimpik Buz Sporları Salonu, açıldığı 2012 yılından bu yana bedensel engellilerle otistik ve down sendromlu gençlere de kucak açıyor. Her Perşembe günü Buz Sporları Salonuna gelerek hem buz pateni eğitimi alan hem de gönüllerince eğlenen engellilerin sayısı, 7 senede 7 bin 500'ü aştı.3 Aralık'a özel3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, buz pateni çalışmalarına katılan 65 engelli gence katılım belgesi ve anı madalyası veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tatlı sürprizle gönülleri fethetti. Öğrendikleri figürleri ustaca sergileyen engelli gençleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi buz sporcularından Derya Taygan, Atlas Baydurak, Ata Ertuvan, Batı Güdür ve Mustafa Emin Çobanel de yalnız bırakmadı. Bu özel günde, engellilerin buzda kaymasını kolaylaştırılan özel aparat da kullanıldı.Büyük hayallerİzmir Büyükşehir Belediyesi buz pateni eğitimcilerinden Neşe Olcay, Engelsiz İzmir Kongresi kapsamında "buzda engelleri nasıl aşabiliriz" diye tartıştıklarını ve böyle bir aparatın yapımına karar verdiklerini söyledi. Bu özel aparat sayesinde artık bedensel engellilerin de rahatlıkla buzda kayabildiğini belirten Olcay konuşmasını şöyle sürdürdü:"Engelli çocuklarımıza verdiğimiz emeklerin karşılığını görmek, onların buza nasıl bağlandığını hissetmek bizleri çok mutlu ediyor. 7 yıl önce kursumuzun ilk başladığı günden bu yana aramızda olan down sendromlu Selin Erkan artık şampiyonalarda boy gösteriyor. Bu bizim için büyük bir başarı; herkese de örnek olmalı. Selin'in hedefi Dubai'de yapılacak olan Special Olympics World Summer Games şampiyonasına katılmak ve artistik buz pateninde ülkemizi temsil etmek." - İZMİR