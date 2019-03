Onların İhanet Anlayışına İnat, Biz 'Sadakat' Diyeceğiz"

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu coğrafyanın insanına, bu medeniyete ihanet ettiler. İnşallah 31 Mart, ihanete 'dur' deme zamanı olacak. 31 Mart'ta onların ihanet anlayışına inat, biz 'sadakat' diyeceğiz. Onların nefret söylemlerine inat, biz 'sevgi ve merhamet' diyeceğiz. Onların tahribatına, yıkıcı anlayışına karşı, biz gönüller, yol ve yatırım yapacağız." dedi.Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, beraberinde AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile Hani ilçesinde AK Parti Hani Belediye Başkan Adayı İbrahim Lale'nin seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.Seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, 2002 yılı öncesi Türkiye'nin is, sis ve enkaz altında olduğunu kaydetti."Sağlıktaki sorunları, ulaşımı, sanayiyi, çok sıfırlı Türk lirasını, hastanelerdeki kuyrukları, yolları, çamurları, çukurları hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan geldi, 2002'de enkaz altındaki Türkiye'yi çıkardı." diyen Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki zulme, emperyalist sömürge odaklarına karşı dik durduğunu ve meydan okuduğunu söyledi.Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Çünkü biliyor ve inanıyor ki arkasında sizler varsınız. Hani, Diyarbakır, Diyarbakır'ın gençleri, kadınları, yiğitleri var. Sizler Diyarbakır'ın kadim surları gibi arkamızda oldukça, hiçbir şeyden, kötülükten, odaktan çekinmeyeceğiz. İleriye doğru daha aydınlık, müreffeh, adaletli bir toplum için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye olduğu gibi eski Diyarbakır da vardı. İki yıl öncesindeki Diyarbakır'ı hatırlıyor musunuz? Sizlerin oylarıyla, devletimizin bütçesiyle, silah doğrultanları, bu ülkenin evlatlarının canlarına kıyanları, yollarını çukurlarla donatanları hatırlıyor musunuz? İşte bunlara karşı Cumali (Atilla) kardeşimiz geldi. Yolları görüyorsunuz şimdi. Su hatlarını, çevre düzenlemelerini, parkları, eğitim yuvalarını görüyorsunuz değil mi? İşte bu icraatın, yatırımın, insana değer veren, sizlere değer veren, önceleyen, istismar etmeyen, kullanmayan, kardeşlikten, sevgiden başka sermayesi olmayan bu hizmet anlayışının devamı için, sizden Diyarbakır'da Cumali Atilla kardeşimiz için destek istiyoruz. Buna var mısınız?"Hani Belediye Başkan Adayı İbrahim Lale için de destek isteyen Kasapoğlu, AK Parti belediyeciliği olarak, gözyaşından beslenen değil, merhametle ve sevgiyle kucaklayan, gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmeti en büyük şeref gören anlayışın temsilcileri olduklarını kaydetti."Nefret söylemlerine inat, biz 'sevgi ve merhamet' diyeceğiz"Bu ülkenin, milletin, davanın sadece bu coğrafya için değil, tüm dünyanın mazlumları için bir değer ve misyon olduğuna inandıklarını aktaran Kasapoğlu, 31 Mart'ta verilecek güçlü desteğin, Hani'den yükselen o gür sedanın çok önemli olduğunu dile getirdi.Gençleri, kadınları ve yarınları önemsediklerini ifade eden Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sizin göstereceğiniz o iradeyle, kana, zulme, istismara son vermenin, son demenin zamanıdır. 31 Mart'ta sizin o güçlü duruşunuzla, 'Artık Hani'de zaman gençlerin ve kadınların zamanıdır.' diyeceğiz. Çünkü sizlerin oyuyla buradan güç alanlar, belediyeye seçilenler, bizlerin sadece evlatlarımızın canına kıymadılar, yolları çamur deryası yaptılar, çukurlarla donattılar. Bu coğrafyanın insanına, bu medeniyete ihanet ettiler. İnşallah 31 Mart, ihanete 'dur' deme zamanı olacak. 31 Mart'ta onların ihanet anlayışına inat, biz 'sadakat' diyeceğiz. Onların nefret söylemlerine inat, biz 'sevgi ve merhamet' diyeceğiz. Onların tahribatına, yıkıcı anlayışına karşı, biz gönüller, yol ve yatırım yapacağız."Bakanlık olarak bölgeye yaptıkları yatırımların kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, gençleri kazanmak ve geleceğe daha güçlü hazırlamak için çalışacaklarını bildirdi.İlçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:"Size olan sevdamız hiçbir zaman bitmez. Sizlerin ihtiyaçları oldukça, ne istiyorsanız, ne gerekiyorsa, her birini sizlerin hizmetine sunmak için her daim hazır edeceğiz. 31 Mart'ta hem Hani'de hem Diyarbakır'da laleler ve güller açsın. Sevginin, barışın, medeniyetin şehrine güller ve laleler ne güzel yakışır. İnşallah 31 Mart gününe kadar AK Parti'mizin hizmetkar, öncü belediyecilik anlayışını, gayretle, samimiyetle ve tevazuyla hizmet etme anlayışını hakim kılmak için hep birlikte gece gündüz çalışmak durumundayız. 31 Mart'ta Hani'den ve Diyarbakır'dan gelecek olan o gür sedayı tüm dünya, ihanet odakları işitecek. İnşallah sizlerin duasıyla, oylarıyla, destekleriyle bu millet, memleket ve dünya mazlumları için, el birliğiyle, engin vizyonla, güçlü liderlikle çalışmaya devam edeceğiz."Atilla: "2023 hedefine birlikte yürüyeceğiz"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Cumali Atilla yaptığı konuşmada, 2 yıldır Diyarbakır'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, bunun kendisi için onur olduğunu söyledi.Kentin 2 yılda çok değiştiğini belirten Atilla, "Diyarı huzur oldu. İnşallah 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Önce millet, önce memleket.' diyerek hizmetlerimizi arttıracağız. Sizlerle 2023 hedefine birlikte yürüyeceğiz. Bizim Diyarbakır'a yaptığımız hizmetler ortada. Kırsal mahallelerimizde 2 bin kilometre asfalt yol yaptık. Şehir merkezimizde 1 milyon 250 bin ton asfalt serdik. İki yılda bu yapılan, Türkiye'nin rekorudur." ifadelerini kullandı.Daha sonra Kasapoğlu ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.