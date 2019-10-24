Onlarında Gözyaşları Var, Muhteşem Bir Geceye İmza Attı

Billur Kalkavan ve Aykut Pala'nın sunumu ile Hayvanlar için bir araya gelen sanatçılar arasında Umut Akyürek, Yeliz, Bora Gencer, Zeynep Dizdar, Faruk K, Canan, Ayça ve Cem, Uhde Seçil, Açelya Elmas, Dilek Torgut, Mehmet Öncü, Oktay Ertuğrul, Pınar Soykan, Nilay Dorsa vardı.

Büyük yangın geçiren Marmara Adasına Sahipsiz Hayvanlara Ameliyathane yapımı için Hayvan Hakları Federasyonu "Haytap" ile ortaklaşa gerçekleşen konserde, izdiham yaşandı ve her sanatçıya desteklerinden dolayı Okan Tok'un organize ettiği gecede ödül verildi.

"Gelin birlik olalım, Onlarında gözyaşlarını birlikte sonladıralım" sloganı ile yola çıkan Okan Tok, "bu gecede bana destek veren tüm basın mensuplarına ve çok saygıdeğer sanatçılara, çok teşekkür ederim" dedi.

Gecede Ödül alanlar arasında, projeye en çok destek vere, Türkye'nin ilk dijital dergisi Evos Angels'ın sahipleri Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak, Klass Magazin, Magazinkolik Nurcan Sabur, Sabit Akkaya,Önce Vatan gazetesi vardı.