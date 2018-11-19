19 Kasım 2018 Pazartesi 11:24



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:24

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, 21 Yaş Altı Kadın Sualtı Ragbisi Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.Özen, yaptığı açıklamada, Almanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Türk Kadın Milli Takımı'nın finalde Kolombiya'yı 1-0 yenerek altın, Erkek Milli Takımı'nın ise bronz madalya kazandığını anımsattı.Milli takımların kazandığı bu tarihi başarıların karşısında duyduğu mutluluğu ifade etmekte kelimelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:"Sualtı ragbisinin ana vatanı Almanya'da Genç Kadın Milli Takımımız dünya şampiyonu olurken, Genç Erkek Milli Takımımız ise dünya üçüncüsü oldu. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir başarı tablosu. Bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi tüm kalbimizle kutluyoruz. Uzun ve disiplinli bir çalışmanın, azmin ve kararlılığın en büyük madalyasını ülkemize armağan ettiler. Almanya'da ülkemizin gururu oldular, bütün dünyaya sualtı ragbisinde en iyi olduklarını ispatladılar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Kadın ve erkek milli sporcularımızın hepsini tek tek kutluyor, gözlerinden öpüyorum."