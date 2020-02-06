Haberler » Dünya » Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi? - Haberler

Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?

Vücudumuz muazzam bir makine. Bazı parçalar öyle önemli ki yedeği bile mevcut. Öte yandan bazı organların işlevi bile tam belli değil. İşte 'Olmasa da olur' diyebileceğiniz iç organlar..

06.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:55Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?
İnsan vücudunun işleyişi bilim insanlarını asırlar boyunca şaşırtmayı başardı. Geliştirilen yeni teknolojiler, ilaçlar ve yöntemler ile vücudumuz artık eskisinden daha da dayanıklı ve birçok zorluğa rağmen hayatta kalıp yaşamımızı sürdürmemiz mümkün.

Vücudumuzda 600 kas, 206 adet kemik, binlerce tendon ve çok sayıda organ bulunuyor. Birçok iç organ yaşamımız için hayati önemde ancak bazıları var ki onlarsız da hayatta kalmak mümkün. Bu organlardan bazıları neredeyse tamamen gereksiz denebilecek düzeyde bazılarının yokluğu ise bir takım takviyelerle geçiştirilebiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 17:37:28