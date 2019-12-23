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'Önlem alınmazsa gelecek nesil tezgahlardaki balığı kitaplarda görecek"

Zonguldak'lı balıkçılar doğru olmayan avlanma ve deniz kenarlarına atılan atıklar nedeniyle gelecek nesil için umutsuz konuştu.

23.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:05 'Önlem alınmazsa gelecek nesil tezgahlardaki balığı kitaplarda görecek
'lı balıkçılar doğru olmayan avlanma ve deniz kenarlarına atılan atıklar nedeniyle gelecek nesil için umutsuz konuştu. Balıkçı Cihat Ay, "Denizlerde önlem alınmazsa gelecek nesil tezgahlardaki balığı kitaplarda görecek" dedi.
Zonguldak'ta dededen toruna kadar süren balıkçılık mesleğini sürdüren balıkçı 40 yaşındaki Cihat Ay, balıkçılığın son durumu hakkında bilgi verdi. Balığın artık eskisi gibi olmadığını belirten Ay, gelecek nesiller için umutsuz konuştu. Gelecek nesillerin şu an tezgahlarda olan balığı kitaplarda göreceğini ifade eden Ay, "Bu sene kısır geçiyor. Palamut hiç olmadı. Şu anda çinekop olması lazım denizde balık yok. Yeni yeni istavrit başladı. Hamsi geliyor biraz azalma var ama hemen hemen her gün geliyor. Çeşitli balıklarımız var. Barbun, Uskumru, Levrek, Çupra, Somon, Ton balığı, Zargan, Jumbo var. Mümkün olduğunca Zonguldak halkına bol çeşit balık yedirmeye çalışıyoruz. Fiyatlar istavrit 20 TL, Hamsi 15, Somon 35 TL, Çupra 25 TL, Levrek 30-40 TL arası, Zargan 50 TL, Barbun 35- 50 TL arası fiyatlar değişiyor. Bu sene palamudu tezgaha hiç sokamadık. Çinekop keza aynı aslında şu an tam Çinekop mevsimi ama yok. Geçen seneye oranla tüm balık çeşitlerinde büyün bir şekilde azalma var. Denizin ekolojik dengelerin bozulması, hava sıcaklığı bilhassa aralık ayındayız neredeyse tişörtle gezeceğiz. İklim şartlarının değişmesi balığı olumsuz etkiliyor. Bilinçsiz avlanma bunlar en büyük neden, yasaklara uymamak denizlerimize çöplükten geçilmiyor. Bütün sahile yakın olan kentler çöplerini denize yakın yerlere döküyor. Hava az bir estiği zaman bütün çöpler denize gidiyor. Bunlara çözüm bulunması lazım. Her geçen sene kötüye gidiyor ve daha da kötüye gidecek. Yarın bir gün şu an tezgahta olan balıkların çoğunu kitaplarda göreceğiz. Önlem alınmazsa gelecek nesiller balığın kıtlığını yaşayacak" şeklinde konuştu.
(İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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