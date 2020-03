"Önlemimizi aldık, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşamayacağız"

Gıda Perakendecileri Derneği, tüketicilere ürün ve hizmet tedarikinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getirdi. Son açıklamaların ardından vatandaşların paniğe kapılıp marketlerde aşırı yoğunluk oluşturmaması gerektiği ve her türlü tedbirin alındığı açıklandı.Gıda Perakendecileri Derneği üyesi market ve gıda servis zincirleri, 81 ildeki 40 bini aşkın satış noktasında ürün ve hizmet tedarikini kesintisiz sürdürüyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, korona virüs açıklamasının ardından bir panik havası oluşturulmamasına özen gösterilmesini dile getiren GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, modern perakende kanallarının hali hazırda tedbirlerini aldığını ve tüketici taleplerinin kesintisiz karşılanacağını ifade etti.Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Yeni Korona Virüs (COVID19) vak'ası tespiti açıklaması ardından, tüketicilere ürün ve hizmet tedarikinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getiren Aykaç, şöyle devam etti:"Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da sözlerinde belirttiği gibi üzücü ancak korkutucu olmayan açıklama, sektör oyuncularımız tarafından sakinlikle karşılanmıştır. Virüsün Çin'de ilk tespiti, ardından diğer ülkelerde görülmesi ve vak'a sayılarının artmasıyla, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ülkemizde de bir vak'a ile karşılaşılması olasılığına dair önlemlerimizi almıştık. Bakanlığımızın konunun başından itibaren özverili çalışmaları, Bilim Kurulu'nun uyarıları, ülke genelinde alınan önlemler ve yapılan uyarılar için öncelikle tüm sektörümüz adına teşekkür ederiz. Devletimizin uyarılarını ve aldığı önlemleri yakından takip ederek hızlıca uygulamaya alıyoruz."PANİK YAPMADAN İŞLERİMİZİ DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAĞIZPanik havası oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Aykaç, "Perakendeciler ürün tedariki ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız. Bu noktada medyamızın panik oluşturacak haberlerden uzak durmasını, vatandaşlarımızın sosyal medya paylaşımlarındaki bilgi kirliliğinden etkilenmemesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.Yetkili kurumların açıklamalarına itibar ederek gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığını belirten Aykaç, kişisel hijyen ve temasa dikkat edilerek korunma yöntemlerinin uygulanması için seferber olunması gerektiğini kaydetti.Korona virüse karşı GPD Yönetim Kurulu'nun bir dizi toplantı yaparak alınacak önlemleri görüştüğünü ve bazı kararlar aldığını belirten Aykaç, "Önlemlerimizi artırarak başta çalışanlarımızın hijyen eğitimlerini sıklaştırıyoruz. Mağazalarımızda, marketlerimizde, restoranlarımızda ve eve teslimat yapan sipariş noktalarımızda önlemlerimiz devam ediyor. Tedarik zincirimizdeki diğer oyuncuları da hazırlıklı olma yönünde uyarıyoruz ve destekliyoruz. Genel merkez, depo ve satış noktalarımızda kişisel hijyen ve dezenfektasyon malzemelerinin kullanımını özendiriyoruz. Tüm satış noktalarımızın giriş ve çıkışlarında, kasalarda, el temasının yoğun olduğu yerlerde dezenfektasyon ürünlerini bulundurma ve tüketicilerimizin kullanımını özendirmeye karar verdik. İlk etapta bu aksiyonu hızlıca uyguluyoruz" açıklamalarında bulundu.Tüketici taleplerinin karşılanmasında sorun yaşamayacağız Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında bir kesinti beklemediklerini belirten Aykaç, "Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız bu ve benzeri önlemlerimiz, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır. Bu sayede tüketicimizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacağız. Bu aşamada vatandaşlarımızdan, ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalarını, özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kişinin yapacağı ihtiyaç fazlası alışveriş diğer bir kişinin esas ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşturacaktır. Bu hususta özellikle hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Devlet ve özel sektör tarafından alınan önlemlerin yanı sıra, toplum tarafından uygulanacak bireysel önlemlerin de büyük önem taşıdığını ifade eden Aykaç, Sağlık Bakanlığı tarafından vurgulanan 14 gün kuralı ve 14 koruma önleminin her kesim tarafından mutlaka uygulamaya alınması gerektiğinin altını çizdi.GPD üyesi global perakendecilerin de deneyimlerinden yararlandıklarını dile getiren Aykaç şunları söyledi;"Çalışanlarımızın sağlığına büyük önem vererek uyarıları dikkate alıyor, gerekli tedbirleri uyguluyoruz. İşlerimizin sürekliliği ve tüketicimize kesintisiz hizmeti sürdürmek için çalışanlarımız bizler için çok önemli. Bununla beraber virüsün yayılmasının hızlıca önlenmesi ve tespit edilen vak'anın bir an önce sağlığına kavuşması da en büyük temennimizdir."(İHA)

Kaynak: İHA