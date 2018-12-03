Önlerindeki Engeli İşkur'un Sürpriziyle Aştılar

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:21



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:21

Ağrı'da kuracakları süt sığırcılığı işletmeciliği için Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuran iki engelli genç, başvurularının kabul edilmesiyle bugün sözleşmelerini imzaladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli bireylere yönelik hibe desteğinden yararlanmak isteyen Ağrılı 4 engelli, İŞKUR Ağrı İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu.Başvuruları kabul edilen engelliler ve kişi başı 36 bin lira destek almaya hak kazanan engellilere, İŞKUR İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Merkeze bağlı Ozanlar köyünde engelli iki girişimciyle bir araya gelen İl Müdürü Gıyas Güven, süt sığırcılığı yapacak engellileri tebrik etti.-"Engelliler gününde sözleşmelerini imzalamak istedik"Hibeden faydalanacakları sözleşmeleri imzalayarak kendilerine teslim eden Güven, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık ve İŞKUR Genel Müdürlüğü olarak her zaman toplumun en değerli katmanı olan engellilerin yanında olduklarını söyledi.Kendi işi kurmak isteyerek başvuruda bulunan 4 engelli vatandaşa ait projelerin kabul edildiğini hatırlatan Güven, "Bunlardan iki engellimize sürpriz yaparak onların evlerinde, köylerinde gelip onları ziyaret etmek istedik. Onların engelliler gününü kutlamak ve sözleşmelerini evlerinde imzalamak istedik. Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurarak toplumda kendi ayakları üzerinde durma noktasında gösterecekleri gayretlerde bakanlık ve genel müdürlük olarak katkıda bulunmak bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.Güven, proje kapsamında engellilerin 7'şer tane süt ineği alacağını ve gelecek yıllarda bunlardan elde edilecek buzağılar ile sayının artacağına dikkati çekti.-Engeli kaldırıp ayakları üzerinde duracaklarProjeden faydalanan engellilerden Nurettin Yontar, engelliler gününde yapılan sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, kendi ayakları üzerinde durabilecek olmanın heyecanını paylaştı.Hayvanları için hazırladığı ahırı Güven ve beraberindeki heyete gezdiren Yontar, hayali olan hayvan besiciliğine destek olanlara teşekkür etti.Kardeşinin kimseye bağımlı olmadan ayakları üzerinde duracağı için sevinçli olduğunu aktaran Tarık Yontar ise, "Kardeşime iş imkanını bir türlü cesaret edip yapamıyorduk. Ama İŞKUR sayesinde bu gerçekleşti. Allah yardımcı olanlardan razı olsun. Kendi işini kuracak. Daha da bir hayata bağlanacak, öz güveni artacak ve hayvanları üzerinden kazanarak kendi ayakları üzerinde duracaktır inşallah." diye konuştu.Tutak ilçesine bağlı Sarıgüzel köyünde ikamet eden engelli Bedrettin Özmuş da, 36 bin lira hibe desteği ile kendi işini kurarak eşi ve 3 çocuğuna kimseye muhtaç olmadan bakmayı istediğini ifade etti.