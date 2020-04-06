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E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için yöneldikleri online alışverişlerin sayısında büyük artışa yol açarken, e-ticaret siteleri de siparişleri yetiştirmek adına ek istihdama başladı. E-ticaret platformu Hepsiburada da 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacaklarını duyurdu.

06.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:22
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar online alışverişlere yöneldi. Özellikle son dönemde online alışverişlerde büyük artışlar yaşanıyor. 35'ten fazla kategoriye, 25 milyonu aşan ürün çeşidine ve aylık 150 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Hepsiburada; Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 yılı sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacağını duyurdu.

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 7 BİN 500'E YÜKSELECEK

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek olan Hepsiburada'nın, ek istihdamıyla operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7 bin 500'e yükselecek.

"MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye'ye yatırıma devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Hepsiburada olarak yeni ürünler, hizmetler, teknolojik çözümler ile yatırım yapmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, Hepsiburada Ailesi olarak, tam bir görev bilinciyle vazifemizi yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Hepsiburada olarak Akıllı Operasyon Merkezi'miz, Hepsijet ve Hepsiexpress hizmetlerimiz için bu yıl sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi

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