Online Alışverişte Mobil Cihazlar İlk Defa Öne Geçti

Ideasoft 2013'ten bu yana her sene yayınladığı KOBİ E-ticaret Raporu'nun 2018 sonuçlarını açıkladı. 4 milyondan fazla siparişin incelendiği rapora göre, internet alışverişlerinde ilk defa mobil cihazlardan verilen sipariş sayısı masaüstünü aştı.KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine ışık tutmak amacıyla lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ideasoft tarafından her yıl hazırlanan "KOBİ E-ticaret Raporu"nun 2018 sonuçları yayınlandı. Raporda, Ideasoft kullanıcısı 6.500'den fazla sanal mağazanın 4 milyonu aşkın siparişi mercek altına alındı. 2018 yılında ilk defa mobil cihazlardan verilen sipariş sayısı 2 katına çıkarak masaüstünü aşarken, e-ticaret sitelerinden verilen siparişler önceki yıla göre yüzde 44 artarak 4 milyon 482 bine ulaştı. Marmara , internetten en çok alışveriş yapan bölge unvanını korurken, tüketicilerin online alışveriş için ilk tercihi pazartesi günü oldu.Mobil cihazlardan verilen siparişler yüzde 122 arttıLider Ideasoft KOBİ E-Ticaret Raporu 2018 sonuçlarında en dikkat çekici nokta, mobil cihazlardan verilen sipariş sayısındaki artış oldu. 2017'ye göre yüzde 122 artarak 2,2 milyona ulaşan mobil sipariş sayısı, ilk defa masaüstü siparişleri geride bıraktı. Mobil cihazlardan e-ticaret sitelerine gelen trafik, masaüstünü neredeyse üçe katladı. Sayfa görüntülenmelerinin satışa dönüşme oranı incelendiğinde ise masaüstü liderliğini koruyor. E-ticaret sitelerine masaüstü cihazlardan erişen kullanıcılar, her 164 görüntülemede bir sipariş verirken, mobilde ise 384 görüntülenmede bir sipariş oluşturuldu.Online alışverişte Doğu Anadolu yüzde 40, Güneydoğu Anadolu yüzde 24 büyüdü.Online alışverişi en çok tercih eden bölge yüzde 53,1 ile Marmara olurken, onu yüzde 15,7 ile İç Anadolu , yüzde 12,8 ile Ege , yüzde 8,9 ile Akdeniz , yüzde 4,8 ile Karadeniz , yüzde 2,6 ile Güney Doğu Anadolu , yüzde 2,1 ile Doğu Anadolu takip etti. Online siparişlerin yüzde 47,5'i İstanbul 'dan gerçekleştirildi. Onu yüzde 10,3 ile Ankara , yüzde 7,9 ile İzmir ve yüzde 3,8 ile Bursa izledi."Pazartesi Sendromu"ndan kurtulmak için internetten alışveriş yapıyoruzOnline siparişler zamanlamalarına göre incelendiğinde ise Back to School, Black Friday ve Cyber Monday gibi özel indirim günlerinin de etkisiyle sonbahar, en çok sipariş verilen mevsim olarak öne çıkarken, yaz ise online alışverişin en durgun mevsimi oldu. 'Pazartesi Sendromu'nun e-ticarete olumlu katkısı ise devam ediyor. Tüketiciler internet alışverişleri için en çok pazartesi gününü tercih ederken, gün içerisinde 4 siparişten biri 13.00 - 16.00 saatleri arasında veriliyor.E-ticarette kredi kartı kullanımında bir güven problemi yokE-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, ödemelerin yüzde 65'i kredi kartıyla gerçekleşirken, yüzde 24'ü kapıda, yüzde 8'i ise EFT/havale ile gerçekleşti. Kredi kartı ile alışveriş yapanların yüzde 31'i Garanti Bankası kartlarını kullanırken, yüzde 17'si Akbank , yüzde 16'sı Yapı Kredi , yüzde 9'u ise İş Bankası 'nın tercih etti. Online alışverişlerde kredi kartı kullananların yüzde 54,4'ü 2 veya 3 taksiti tercih ederken, 6 taksiti aşan tüketici sayısı sadece yüzde 10 oldu.Online mağazaların yarısı ücretsiz kargo seçeneğiyle rekabet avantajı oluşturmaya çalışıyor2017 yılında internetten yapılan alışverişlerin yüzde 38'inde ücretsiz kargo olanağı sunulurken, 2018 yılında bu oran yüzde 49'a ulaştı. E-ticaret siteleri kargo ücretini karşılayarak rekabette öne çıkmayı amaçlarken tüketicileri de satın alma davranışı için motive etmeye çalışıyor. Siparişlerdeki kargo şirketi tercihlerinde Aras Kargo yüzde 33 ile birinci, Yurtiçi Kargo yüzde 30 ile ikinci ve MNG Kargo yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alıyor. - İSTANBUL