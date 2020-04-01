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Online değişim ve iade süresi 100 güne çıkarıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar online alışverişe yöneldi.

01.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:35
Online değişim ve iade süresi 100 güne çıkarıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar online alışverişe yöneldi. Dijital satış kanalında hizmet vermeye devam eden Altınyıldız Classics ise bu durumu göz önünde bulundurarak online satış süreçlerinde değişiklik yaparak ürünün değişim ve iade süresini 100 güne çıkardı.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, online satış süreçlerinde de değişiklik yaparak ürün değişim ve iade sürelerini uzattığını açıkladı.

HIZLI GÖNDERİ HİZMETİ BAŞLATILDI

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Müşteri ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına düzenli dezenfekte işlemleri ile depolarında hijyen koşullarını maksimum düzeye çıkardık. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden alınan ürünün teslim alındığı tarihten itibaren değişim ve iade  süresini 100 güne çıkardık. Ayrıca kargoların ücretsiz gönderilmesinin yanı sıra siparişin daha hızlı ulaşması için hızlı gönderi hizmeti de sunmaya başladık" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Altınyıldız, Koronavirüs, Ekonomi
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