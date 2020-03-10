Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım
Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.
10.03.2020 05:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:01
Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak. 6 büyük platform arasında içeriğe en çok para harcayacak şirket ise Netflix olacak.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Ekonomi
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Ekonomi
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ekonomi
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Ekonomi
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!