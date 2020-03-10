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Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım

Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.

10.03.2020 05:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:01
Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım
Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak. 6 büyük platform arasında içeriğe en çok para harcayacak şirket ise Netflix olacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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