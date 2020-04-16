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Online dolum işlemi sağlıklı ulaşıma da büyük fayda sağladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, geçen yıl kullanıma sunduğu Denizli Kart online dolum işlemi 280 bin yükleme sayısına ulaşırken, temassız yükleme sisteminin korona virüs tedbirleri kapsamında önemli olduğu açıklandı.

16.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:17
Online dolum işlemi sağlıklı ulaşıma da büyük fayda sağladı
Denizli Büyükşehir Belediyesinin, geçen yıl kullanıma sunduğu Denizli Kart online dolum işlemi 280 bin yükleme sayısına ulaşırken, temassız yükleme sisteminin korona virüs tedbirleri kapsamında önemli olduğu açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, geçen yıl belediye otobüslerinde kullanıma sunduğu, Denizli Kart online dolum işlem sayısı 280 bine ulaştı. Vatandaşların bayi ya da dolum noktası olmasına gerek kalmadan, kredi kartı veya banka kartını kullanarak yaptığı online dolum işlemi sağlıklı ulaşıma da büyük fayda sağladı. Son zamanlarda kullanımı artan Denizli Kart'a temassız TL yükleme sisteminin korona virüs tedbirleri kapsamında da önemli olduğu belirtildi. Denizli'de vatandaşların istedikleri her yerde gerçekleştirdikleri online dolum işlemi 29 Temmuz 2019'dan bu yana kullanılıyor.

Online Denizli Kart yükleme adresleri

Online dolum sistemi denizli.bel.tr internet adresinde yer alan "Denizli Kart TL Yükleme" butonu, denizlikart.denizli.bel.tr internet adresinden ya da mobil cihazlara indirilebilen Denizli Büyükşehir Belediyesi uygulaması sayesinde Ulaşım Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama ile vatandaşlar Denizli Kart'a TL yüklemek için bayi ya da dolum noktası olmasına gerek kalmadan online dolum işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Banka, Güncel
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