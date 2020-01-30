Online Eğitim Platformu için kayıtlar başladı

Nitelikli eğitimleri, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda vatandaşlara ulaştırmak için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla hayata geçecek olan 'Gölbaşı Online Eğitim Platformu' için başvurular başlıyor.



Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran, öğrenci ile öğretmenin aynı ortamda bulunma zorunluluğunun olmadığı, derslerin sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak işlendiği modern eğitim sistemi Gölbaşı halkıyla buluşuyor.



Öncelik kadınların olacak



Kadınlara yönelik projelere öncelik veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Online Eğitim Platformu'nda da önceliği kadınlara verdi. Platformda ilk olarak kadınlara yönelik Temel Girişimcilik Eğitimi, Dijital Okuryazarlık Eğitimi, Dijital Pazarlama Eğitimi, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Becerileri Eğitimi, Stresle Başa Çıkma Eğitimi, İkna Becerileri Eğitimi, Etkili Karar Verme Eğitimi, Etkili İletişim Eğitimi, Telefonda İletişim Eğitimi, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakım Eğitimi gibi, kadınların girişimcilik ve kişisel gelişim kapasitelerini artıracak eğitimler verilecek.



Kayıtlar başlıyor



Online Eğitim Platformu'ndan eğitim almak isteyen 18 yaş üstü kadınlar, 3 Şubat gününden itibaren Gölbaşı Belediyesi Binası'ndaki kayıt merkezlerine T.C. kimlik kartlarıyla başvurup kayıtlarını yaptırabilecekler.



Eğitimin sonunda sertifika verilecek



Kaydını yaptıran kursiyerler, Online Eğitim Platformu'nda kendilerine verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak eğitimlerine başlayabilecek. Kursu başarıyla bitiren kadın kursiyerlere, eğitim sonunda sertifika verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA