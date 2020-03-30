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Online eğitimlerde PDR desteği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitim sürecine başladı.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:38
Online eğitimlerde PDR desteği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitim sürecine başladı. Öğretmenleriyle online derslerde buluşan öğrencilere, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden eğitmenler de destek veriyor.

Herkesin evde kalmasının hayati önem taşıdığı bu süreçte dersleri canlı yayında işleyen öğrenciler, özledikleri sınıf ortamına ve öğretmenlerine kavuştu. Öğretmen ve öğrencileri canlı yayında buluşturan İSTEK Okulları'nda da derslerin anaokulundan lise son sınıfa kadar olan tüm kademelerde işlendiği bildirildi.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE MORAL TAKVİYESİ

Teknolojik alt yapı ile online derse hazır olan sistemde, derslere ek olarak İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından hazırlanan videoların da haftalık ders programlarıyla birlikte paylaşıldığı belirtildi. Ayrıca, bu yıl sınava girecek olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri başta olmak üzere, tüm kademelerdeki öğrencilerin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için de, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü online görüşmeler gerçekleştirerek öğrenci ve velilere destek veriyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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