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Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti

Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı.

21.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:13
Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti
İSTANBUL - Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantı ile tebrik etti.
Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı. Okullar uzaktan eğitime geçerken, camilerde cemaatle namaza ara verildi. Halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Bu süreçte de kutlamaya hazırlandığımız kandil gecesi için çeşitli önlemler alındı.
Toplu etkinliklerin yasaklanmasının ardından, kandil tebrikleri de online hale geldi.
"Görüntülü aramayla Kandil tebriği "
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantı ile tebrik etti. Poyraz, Koronavirüs nedeniyle bu kandilde yanlarına gelemediğini, kendilerinin de mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Tüm vatandaşlara da seslenen Ahmet Poyraz, alınan önlemlere herkesin uyması gerektiğini, bu süreçte sosyal teması en aza indirgememiz gerektiğini ifade etti. Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti

Kaynak: İHA

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Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti
Etiketler : Ahmet Poyraz, Kandil Dağı, Koronavirüs, Anne, Genel

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