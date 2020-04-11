Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Online market uygulamaları sokağa çıkma yasağı süresince hizmet verecek

2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde online market uygulamaları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürecek.

11.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:53
Online market uygulamaları sokağa çıkma yasağı süresince hizmet verecek
2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde online market uygulamaları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürecek.

Dün akşam saatlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ı kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi uyarınca valiler tarafından ek tedbirlerin alınması belirtilmiş ve bazı istisnalarla birlikte ürün veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar istisna tutulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar "İstegelsin" "banabi" ve "getir" gibi yeni nesil online market uygulamalarından yararlanabilirken yasak kapsamına giren şehirlerde yaşayanlar, uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Sabah saatlerinde sokaklar boşalırken "istegelsin", "banabi" ve "getir" gibi uygulamalarının saha çalışanları, vatandaşlara acil gıda hizmeti ulaştırmaya başladı. Ekipler, 48 saat boyunca acil gıda tedariği yapmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››Online market uygulamaları sokağa çıkma yasağı süresince hizmet verecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:34: Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta "gönüllü olarak sokağa çıkmama" çağrısı - Haber 12:34: Adıyaman ve Kilis'te "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:34: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK ÇAMLICA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 12:33: Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, hastaneden kaçtı - Haber 12:33: Siirt'te vatandaşlar tedbirlere uydu, cadde ve sokaklar sesiz kaldı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler