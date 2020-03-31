Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Online su sipariş talebi bir haftada yüzde 60 arttı

Türkiye'nin en büyük online su marketi BiSU pazardaki salgın etkisini paylaştığı verilerle açıkladı.

31.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:33
Online su sipariş talebi bir haftada yüzde 60 arttı

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve su sipariş etme deneyimini iyileştirmek için 2015 yılında kurulan ve yaklaşık 200 bin haneye, 30'dan fazla su markasının sipariş iletimine aracılık eden BiSU'nun açıkladığı verilere göre Coronavirüs salgını gündemiyle 16-23 Mart tarihleri arasındaki haftada damacana su siparişi talebi yüzde 60 arttı. Ortalama olarak bir hane 7 günde bir sipariş verirken, son bir hafta da bu ortalama 5 günde bir siparişe düştü. Cam damacana kullanıcıları, polikarbon damacana kullanıcılarına oranla son bir haftada daha çok sipariş verdiler.

Pet su siparişlerine talep 5 kat arttı.

Tüketicilerin market alışverişini de dışarı çıkmadan hızlı ve kolay karşılama tercihi son bir haftada tek kullanımlık pet suya olan sipariş talebini de 5 kat artırdı.

Nakit ödeme yapan kullanıcıların yarısı kredi kartıyla online ödeme yapmayı tercih etti.

Daha önce nakit ödeme yapan kullanıcıların yarısı son bir haftada kredi kartıyla online ödeme yaparak toplum sağlığına destek oldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, 23 Mart, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Online su sipariş talebi bir haftada yüzde 60 arttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu! Beş suç kapsam dışı Haberler
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Beş suç kapsam dışı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Adıyaman'da sağlık çalışanları için korumalı maske üretiliyor - Haber 16:23: Yumurtalık kistleri kanser habercisi mi? - Haber 16:22: flaş//4 - Haber 16:22: Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi - Haber 16:22: Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber