Onno Tunç Miam'da düzenlenecek Müzik günleriyle anılacak

İTÜ Maçka Kampüsü'nde yer alan MİAM'da gerçekleşecek Onno Tunç Müzik Günleri'nde katılımcıların hocalarıyla birebir vakit geçirebileceği üç atölye çalışması ve çeşitli paneller gerçekleştirilecek.

İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) 20. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek organizasyonda, atölyeye katılanlar dünyanın önde gelen müzisyenleriyle çalışma fısatı bulurken, sektör de genç ve yetenekli bestecilerle buluşacak.

Atölye çalışmalarını World of Warcraft, Outlaws, Indiana Jones gibi bilgisayar oyunlarının bestecisi Clint Bajakian, Grammy ödüllü Arto Tunçboyacıyan ve Ozan Bayraşa gibi alanının öncü müzisyenleri yürütecek.