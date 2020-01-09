Onno Tunç müzik günleri genç besteciler ustalarla buluşacak

"Haydi Gel Benimle Ol, Ünzile, Gir Kanıma" gibi unutulmaz şarkıların bestelerini ve aranjörlüğünü yapan Onno Tunç ölümünün 24'üncü yılında İTÜ'de anılacak.

"Onno Tunç Müzik Günleri" genç bestecileri; aranjman, oyun müziği, dünya müziği gibi formal eğitimin dışında kalan alanlarda, bu alanların önemli temsilcileriyle buluşturacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), müziğimizin unutulmaz bestecileri ve aranjörleri arasında yer alan Onno Tunç'un ölümünün 24. yılında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 3-6 Şubat tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde, Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde (MIAM) gerçekleşecek olan "Onno Tunç Müzik Günleri" ile genç bestecilerin ustalarla buluşması hedefleniyor. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) 20. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinliğe, aranjman, oyun müziği, dünya müziği gibi formal eğitimin dışında kalan alanların önemli temsilcileri katılım sağlayacak.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLER İTÜ'DE

Etkinlik, Grammy Ödüllü usta sanatçı ve Onno Tunç'un kardeşi olan Arto Tunçboyacıyan'ın yanı sıra, World of Warcraft, Outlaws, Indiana Jones gibi bilgisayar oyunlarının bestecisi Clint Bajakian ve Ozan Bayraşa gibi ünlü sanatçıları bir araya getiriyor.

ATÖLYELER VE PANELLER DÜZENLENECEK

Dört gün sürecek olan etkinlik, atölye ve panellerden oluşacak. Atölyeler seçimle belirlenecek öğrenci ve müzisyenleri kabul ederken, paneller isteyen herkese açık olacak. Program, atölyeye katılan müzisyenlerin dünyanın ileri gelen müzisyenleriyle çalışabilmesini, aynı zamanda sektörü de genç ve parlak bestecilerle buluşturmayı hedefliyor.