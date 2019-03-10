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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır." dedi.Emre, CHP Artvin İl Teşkilatınca düzenlenen "Millet İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını iddia eden Emre, "Halkın önüne 5 yılda bir sandık koyuluyor. Başkanlık rejiminin birçok örneğinde olduğu gibi parlamento ve başkanlık oylaması farklı zamanlarda yapılmıyor. Türkiye'de aynı gün yapılıyor. Bunun arkasında halka hesap vermeyen bir yönetim kurma anlayışı var." diye konuştu.Emre, yönetimin halka hesap vermesi gerektiğini kaydederek, "Soğanın, salatalığın, tanzim satış kuyruğu içinde sınırlı kiloyla alınabildiği bir dönemden geçiyoruz. Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır." ifadesini kullandı.CHP'nin yurttaşları birbirinden ayırmayan temel bir anlayışa sahip olduğunu söyleyen Emre, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Millet İttifakı kapsamında partilerdeki insanlarda da bu anlayış var. Kimseyi ayırmayan, tüm seçmenleri kucaklayan zihniyet ile iktidarda bulunan zihniyet arasında çok köklü bir farklılık var. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki 'Millet burada.' Bir de diyor ki 'Geri kalanlar var. Onlar zillet, onlar illet.' Cumhurbaşkanının il il, meydan meydan gezerek, kendisine oy vermeyen, farklı siyasi görüşleri, kanaatleri olan yurttaşlarına reva gördüğü muamele bu. İllet ittifakı, zillet ittifakı. Önümüzdeki seçimler bu zihniyet ile hiç kimseyi birbirinden ayırmayan bir zihniyet arasındaki seçimdir."Emre, siyasetin günlük sorunların, yurttaşların sorunlarının çözümünün hayata geçirilme alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"1994'ten beri İstanbul'u yöneten zihniyetin İstanbul'u karşı karşıya bıraktığı manzarayı üzülerek görüyorum. 15 dakikalık yağmur yağsa bir yerden bir yere gidemiyorsun. Ailenizle çocuklarınızla bir şehirde sahip olmanız gereken temel birtakım imkanlara sahip olamıyorsunuz. Hemen herkes kapalı güvenlikli sitelere kaçıyor. Böyle bir İstanbul manzarasıyla karşı karşıyayız. Seçimlerin bir önemli özelliği de bu sorunların bir çözümünün olduğunu seçmenlere göstermek, iktidara gelerek o meseleleri çözmek."Artvin'deki ittifak ve birlikteliğin alkışlanmayı hak ettiğini dile getiren Emre, "Demirhan Elçin ve yönetiminin Artvin'e çok yakışacağını düşünüyorum. Bizim partimizin ve ittifakımızın bir kimliği ve zihniyeti var. Bu zihniyet Atatürk'ün değerlerini, çağdaşlığı, bilimi, demokrasiyi, sosyal adaleti, insanları kutuplaştırmamayı, bölmemeyi temel alan bir zihniyet. Bu unsurların, Artvinli kimliğinin de temel unsurları olduğunu düşünüyorum." dedi.Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin ve partililer katıldı.