Onun Adı Petrunya Filmi

Onun Adı Petrunya sadece erkeklerin katılabileceği geleneksel bir törene müdahale eden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Epifani döneminde Makedonya’da takvimler Ocak ayının 19’unu gösterdiğinde görkemli bir tören düzenlenir. Törene katılan erkekler, rahip tarafından suya atılan haçı çıkarmak için birbirleri ile yarışır. Haçı bulmayı başaran kişinin ise bir yıl boyunca kutsandığına, revah ve servete kavuşacağına inanılmaktadır. 31 yaşındaki tarih uzmanı Petrunya, başarısız bir iş görüşmesinden dönerken Epifani törenine denk gelir. Törene katılan genç kadın, kendisini bir anda suyun içine atılan haçı çıkarırken bulur. Haçı yakalamayı başaran Petrunya, sudan çıkınca etrafındaki erkeklerin saldırısına uğrar. Erkekler, Petrunya’nın kadın olduğu için ritüele katılmaya hakkı olmadığını, bu yüzden haçı geri vermesi gerektiğini düşünür. Ancak, Petrunya’nın haçı geri vermeye niyeti yoktur.Yönetmen:
Teona Strugar MitevskaSenaryo:
Teona Strugar Mitevska, Elma TataragicOyuncular:
Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski, Violeta Sapkovska, Petar Mircevski, Andrijana Kolevska, Nikola Kumev, Bajrush Mjaku, Xhevdet Jashari, Vladimir Tuliev, Ilija Volcheski, Igor Todorov, Nenad Angelkovic, Mario Knezovic, Ljiljana Bogojevic, Straso Milosevski, Pece Ristevski, Stojan Arev, Kire Acevski, Dimitrov HristijanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Gospod postoi, imeto i' e Petrunija/ God Exists, Her Name Is PetrunijaYapımcı Firma:
Sister and Brother MitevskiYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Makedonya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, SlovenyaOrijinal Dili:
MakedoncaFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
08.11.2019Onun Adı Petrunya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.