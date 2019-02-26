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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in CHP'nin tipik "hükümet bizi engelliyor" söylemine sarılmaya başladığını belirterek, "Zaten kendisi bir proje olarak İzmir'e aday gösterilen Soyer'den çok bir şey beklememekte haklıyız. Onun en büyük projesi çamur atmak." ifadelerini kullandı.Şengül yaptığı yazılı açıklamada, Soyer'in hükümetin İzmir'i tehdit ettiğine yönelik iddialarına yanıt verdi.Halkapınar-Otogar metrosuna ilişkin tüm gerçekleri belgeleriyle birlikte açıklamalarına rağmen Soyer'in konuyu çarpıttığını dile getiren Şengül, açıklamada şunları kaydetti:"Adaylığının ilk günlerinde sevgi pıtırcığı olan Sayın Soyer, anlaşılan erkenden havaya girmiş. Sanki 40 bin nüfuslu Seferihisar'da çok iş yapmış gibi daha seçim öncesinden CHP'nin tipik 'hükümet bizi engelliyor' söylemine sarılmaya başladı. Soyer'in ne olduğunu zaten Seferihisar'dan çok iyi biliyoruz. 31 Mart'tan sonra Sayın Aziz Kocaoğlu ile bol bol tavla oynar, emekliliğin tadını birlikte çıkarırlar."Halkapınar - Otogar arasında yapılacak metro ile ilgili belirtilen 30 bin liralık tutarın tamamen sembolik olduğunu dile getiren Şengül, İzmir'deki metro projesi ihalesinin henüz yapılmadığını, asıl ödeneğin ihaleye çıkıldığında geldiğini ifade etti.İstanbul, Ankara ve Konya'daki metro projelerinde de aynı durumun söz konusu olduğunu, Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattı için 30 bin lira, İstanbul Yenikapı-İncirli-Sefaköy metro hattı ile Konya'daki hafif raylı sistem hattı için de 20 bin lira ödenek ayrıldığının göründüğünü belirten Şengül, şunları kaydetti:"Bunları daha önce de belirttik ama Sayın Soyer bir kere okumakla anlamıyor. Yatırımlar ile de pek alakası olmadığı için bu işleri bilmiyor. Soyer, tipik CHP söylemlerini sürdürüyor. Ondan farklı bir şey beklemek de yersiz. Şimdi hükümet İstanbul, Ankara ve Konya'yı sevmiyor mu? Bu şehirleri tehdit mi ediyor, engelliyor mu? Anlaşılan o ki zaten kendisi bir proje olarak İzmir'e aday gösterilen Soyer'den çok bir şey beklememekte haklıyız. Onun en büyük projesi çamur atmak."