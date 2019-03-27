27 Mart 2019, 14:54
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Onun Filmi Filmi

Onun Filmi Filmi

Onun Filmi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Onun Filmi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sinema alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyen Su Baloğlu, Merve Bozcu, sinemaya dair kafalarda oluşan soruların cevaplarını bulmak için işe koyulur. Sektörün deneyimli isimleri ile söyleşi gerçekleştiren iki genç kadın, “Bir film nasıl yapılır, nereden başlanır, tekniği erkekler daha mı iyi bilir, set çalışanları neden beni değil de görüntü yönetmenini dinliyor, dünyanın en zor işi karı koca sette olmak mı?” gibi sektörün en temel sorularının cevaplarını arar.


Yönetmen: Su Baloğlu, Merve Bozcu
Senaryo: Su Baloğlu, Merve Bozcu
Oyuncular: Nisan Akman, İlksen Başarır, Zeynep Dadak, Nisan Dağ, Bingöl Elmas, Canan Evcimen, Tomris Giritlioğlu, Biket İlhan, Leyla Özalp, Işıl Özgentürk, Esra Saydam, Türkan Şoray, Yeşim Ustaoğlu, Çiğdem Vitrinel
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Onun Filmi
Yapımcı Firma: Su Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 31.05.2019

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Kaynak: InterSinema.com