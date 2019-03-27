Onun Filmi Filmi

Sinema alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyen Su Baloğlu, Merve Bozcu, sinema
ya dair kafalarda oluşan soruların cevaplarını bulmak için işe koyulur. Sektörün deneyimli isimleri ile söyleşi gerçekleştiren iki genç kadın, “Bir film
nasıl yapılır, nereden başlanır, tekniği erkekler daha mı iyi bilir, set çalışanları neden beni değil de görüntü yönetmenini dinliyor, dünyanın en zor işi karı koca sette olmak mı?” gibi sektörün en temel sorularının cevaplarını arar. Yönetmen:
Su Baloğlu, Merve BozcuSenaryo:
Su Baloğlu, Merve BozcuOyuncular: Nisan Akman
, İlksen Başarır
, Zeynep Dadak, Nisan Dağ, Bingöl Elmas
, Canan Evcimen, Tomris Giritlioğlu
, Biket İlhan
, Leyla Özalp
, Işıl Özgentürk
, Esra Saydam, Türkan Şoray
, Yeşim Ustaoğlu
, Çiğdem VitrinelFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Onun FilmiYapımcı Firma:
Su FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
80 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
31.05.2019Onun Filmi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com