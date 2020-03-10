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Önünde seyreden araç yayaya yol verince duramayarak kaza yaptı

Bilecik'te, önünde seyreden ve yayaya yol vermek için duran araca çarpmamak için fren yapıca kontrolünü kaybedip devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

10.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:29
Önünde seyreden araç yayaya yol verince duramayarak kaza yaptı
Bilecik 'te, önünde seyreden ve yayaya yol vermek için duran araca çarpmamak için fren yapıca kontrolünü kaybedip devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; bir kuruma ait 11 EL 910 plakalı motosiklet sürücüsü Cemil A., kent merkezinden Küçül Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken Tepebaşı mevkiine geldiği esnada önünde seyreden araç yayaya yol vermek için durdu. Motosiklet sürücüsü Cemil A. önünde duran araca çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hakimiyeti kaybederek motosikleti devirdi. Yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü elinden yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Eline sarılan motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından yolunan devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Motosiklet, Bilecik, 3. Sayfa
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