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Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde önündeki aracı geçmek istediği esnada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşama tutunamadı.

06.08.2019 16:00 Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde önündeki aracı geçmek istediği esnada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşama tutunamadı. Kaza anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.05 sıralarında Karasu ilçesi İstanbul Caddesi Karasu- Kocaali yolu üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde hızla seyir halinde olan ve önündeki aracı geçmek isteyen Şanlı Murat D. İdaresindeki 34 HP 6904 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç sürücüleri Burak Ekşi ve Şanlı Murat D. ile otomobillerde bulunan E.A.B., Buse A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği esnada kalbi duran sürücü Burak Ekşi, yol üzerindeki Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Murat D. idaresindeki aracın önündeki aracı geçmeye çalıştığı esnada kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki araca çarpma anı ve daha sonrasında çevredeki vatandaşların kazazedelere yardıma koşmaları yer alıyor.
(İHA)

Kocaali, Sakarya, Karasu, Güncel

Kaynak: İHA

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