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Önündeki aracı sollamak istedi, kontrolden çıkıp seyir halindeki motosiklete vurdu.

Önündeki aracı sollamak istedi, kontrolden çıkıp seyir halindeki motosiklete vurdu.

25.10.2019 00:07
Önündeki aracı sollamak istedi, kontrolden çıkıp seyir halindeki motosiklete vurdu...Kaza anı kamerada
BURSA - Bursa'da yaşanan inanılmaz trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi.
İlginç kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İzmir yolunda akan trafikte sol şeritte seyir halinde giden motosiklet sürücüsüne, sağ şeritte giden dikkatsiz sürücünün sollama yaparken çarpmasıyla kaza yaşanıyor.
Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.
Önündeki aracı sollamak istedi, kontrolden çıkıp seyir halindeki motosiklete vurdu.

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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