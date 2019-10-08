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Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı

Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı Tır bariyere asılı kaldı, sürücü yara almadan kurtulduİSTANBUL - Yenibosna kavşağından seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı.

08.10.2019 18:35
Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı
Tır bariyere asılı kaldı, sürücü yara almadan kurtuldu
İSTANBUL - Yenibosna kavşağından seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan tırın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenibosna kavşağı Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy yönünde ilerleyen 16 AFC 050 plakalı tırın önüne aniden geçen bir otomobil kazaya neden oldu. Otomobile çarpmak istemeyen tır sürücüsü, direksiyonu kırarak, bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazada sürücü yara almadan atlatırken, trafikte ise aksamalar yaşandı.
Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşanırken tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı

Yenibosna, Bakırköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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