Önüne çıkan araçtan kaçarken refüjdeki direğe çarptı ...Kaza anı, saniye saniye araç kamerasına yansıdı SİVAS – Sivas- Kayseri
karayolunda önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Sivas-Kayseri karayolunda Vedat Özkan
yönetimindeki 38 F 0056 plakalı otomobilin önüne Gemerek Yenişehir
konutlarından M.A. yönetimindeki 58 HD 117 plakalı otomobil çıktı. Sürücü Vedat Özkan aracın direksiyonunu kırarak refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı ise araçta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı anlatan sürücü Vedat Özkan, "Ben normal seyir halindeyken Yeniçubuk
'tan işten geliyordum. Tam Tataroğlu denilen yerde önüme kavşaktan bir araba çıktı. Araba
çıkınca kendi şeridini de bıraktı sol şeride doğdu gelmeye başladı. Ben kornaya bastım bastığım anda da arabanın içerisinde çocukların olduğunu fark ettim. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırıp refüj doğru çıktım. Refüje çıkınca araba ters döndü, arkasını elektrik direğine çarptım. Allah'tan çocuklara hiçbir şey olmadı. Temennimiz bu" dedi. Kaza sonrası Gemerek Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesince gerekli işlemler yapılırken hasarlı araç kaza yerinden kaldırıldı.