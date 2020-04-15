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Önüne giden kamyona çarpan otomobil sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de Mehmet Ali Özçellik (52) kullandığı otomobille, önünde giden kamyona çarptı.

15.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:44
Önüne giden kamyona çarpan otomobil sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de Mehmet Ali Özçellik (52) kullandığı otomobille, önünde giden kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özçellik hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Kütahya karayolu Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Özçellik kullandığı 26 NT 616 plakalı otomobille, önünde seyreden Ömer Özmutlu idaresindeki 15 PH 099 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özçellik hurdaya dönen araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mehmet Ali Özçellik'in cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Kütahya, Güncel
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