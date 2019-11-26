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Onur Air'de Airbus 330 sayısı 11'e yükseldi

Onur Air tarafından Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden olan China Southern'dan alınan 3 adet Airbus A330-300 tipi uçakların ilki 25 Kasım tarihinde TC-OCS ismiyle Türk tesciline girdi.

26.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:24Onur Air'de Airbus 330 sayısı 11'e yükseldi

Onur Air tarafından Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden olan China 'dan alınan 3 adet Airbus A330-300 tipi uçakların ilki 25 Kasım tarihinde TC-OCS ismiyle Türk tesciline girdi. Havayolu şirketinin çift koridorlu A330 sayısı yeni gelen uçaklarla birlikte 11 'e yükseldi.

Onur Air'in anlaşmasını imzaladığı MSN-937 ve MSN-954 seri numaralı diğer iki Airbus A330 tipi uçakları ise önümüzdeki aylarda filoya katılacak.Onur Air filosuna katılan MSN-908 seri numaralı Airbus A330 uçağı 310 koltuk kapasitesiyle uçacak.Onur Air 2020 yılında tamamı Airbus'tan oluşan 36 uçaklık filoya ulaşacak.  Filosunda 8 adet Airbus A320, 8 adet Airbus A321 ve 10 adet Airbus A330 tipi uçağa sahip olan Onur Air, 2020 yılı itibariyle filosuna China Southern'dan alınan uçaklara ilave olarak 8 adet Airbus A321 ve 2 adet Airbus A330 daha ekleyecek. Onur Air böylece 2020 yılında uçuşlarını 36 uçaklık filo ile gerçekleştirecek.



Çin Halk Cumhuriyeti, Southern, Onur Air, Ekonomi

Kaynak: DHA

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