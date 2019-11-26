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Onur Air'in A330 sayısı 11'e yükseldi

Türkiye'nin en büyük Airbus A330 filosuna sahip özel hava yolu olan Onur Air'in çift koridorlu A330 sayısı yeni gelen uçakla birlikte 11'e yükseldi.

26.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28Onur Air'in A330 sayısı 11'e yükseldi
'nin en büyük Airbus A330 filosuna sahip özel hava yolu olan Onur Air'in çift koridorlu A330 sayısı yeni gelen uçakla birlikte 11'e yükseldi.
Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, Onur Air'in anlaşmasını imzaladığı MSN-937 ve MSN-954 seri numaralı diğer iki Airbus A330 tipi uçakları önümüzdeki aylarda filoya katılacak.
Filosunda 8 adet Airbus A320, 8 adet Airbus A321 ve 10 adet Airbus A330 tipi uçağa sahip olan Onur Air, 2020 yılı itibarıyla filosuna China Southern'dan alınan uçaklara ilave olarak 8 adet Airbus A321 ve 2 adet Airbus A330 daha ekleyecek.
Onur Air böylece 2020 yılında uçuşlarını 36 uçaklık filo ile gerçekleştirecek.

Onur Air, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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