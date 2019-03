Onur Anıtı, yarım tondan fazla çikolata ile yapılacak

Kaynak: İHA

Onur Anıtı, yarım tondan fazla çikolata ile yapılacakUluslararası 3. Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması ve Pastacılık-Çikolata Festivali görsel şov sunacakSAMSUN - Samsun'da yapılacak Uluslararası 3. Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması ve Pastacılık-Çikolata Festivali'nde Atatürk 'ün Samsun'da bulunan "Onur Anıtı", yarım tondan fazla çikolatanın kullanımıyla yapılarak sergilenecek. Pastacılık sektörünün mihenk taşı sayılan Uluslararası 3. Master Of Cake Samsun Pasta yarışması ve Pastacılık-Çikolata Festivali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü dolayısıyla Samsun'da düzenleniyor. Festival Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşecek. Samsun Valiliği , Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen festival kapsamında yapılacak olan yarışmaya katılım için son başvuru tarihi ise 12 Nisan'da sonlanacak. Türkiye 'nin ve dünyanın en iyi pasta şeflerinin katılacağı festivalin lansmanı bugün Samsun'da yapıldı. Halka açık olacak ve iki gün sürecek festivalde, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıldönümü nedeniyle, bu temaya dayalı sürpriz dekoratif bir koleksiyon hazırlanacak. Türkiye'de bu alanda bir ilkin yaşanacağı festivalde, Ebru Savaş, Tuğba Geçkil, Sıraç Çiçek, Metin Taşçı gibi tanınmış pasta şefleri isimlerden oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından, yenilebilir sanat alanında becerilerini ortaya koyacakları dekoratif bir koleksiyon oluşturulacak. Koleksiyon festivalin ardından Samsun Valiliğine bağlı bir müze de sergilenecek. Festival Koordinatörü Zümra Uludoğan lansmanda yaptığı konuşmada, "Bu sene tüm festivalin konseptini Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olarak kurguladık. Festivalde 19 Mayıs ve Samsun adına birçok eser olacak. Bu eserler sergiye açılacak ve içerisinde bir de uluslararası pasta yarışması gerçekleşecek. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da izniyle, Samsun'da Türkiye'de ilk defa yenilebilir sanat sergisi kurulacak. Bu eserler kalıcı olarak müzede yer bulacak. Halkımız bundan sonraki süreçte bu eserleri görüp, gezebilecekler" dedi."Onur Anıtı'nda 500 kilodan fazla çikolata kullanılacak" Çikolatadan yapılacak Onur Anıtı hakkında da konuşan Uludoğan, şunları söyledi: "19 Mayıs'a özel, Azerbaycan 'dan heykeltıraş bir arkadaşımız, Atatürk'ün Samsun'da bulunan Onur Anıtı'nı 1 metrenin üzerinde bir boyutta çikolatadan çalışacak. Heykel, çikolatadan hazırlanacak ve biz festival alanında bunu sergileyeceğiz. Heykelin son aşamaları da festival alanında tamamlanacak. Onur Anıtı'nda 500 kilonun üzerinde çikolata kullanılacak. Bu heykelin büyük bir çoğunluğu Azerbaycan'da bitirilip getirilecek. Çünkü bu eser günler alan bir çalışma gerektiriyor. 2 günde tamamlanması mümkün değil fakat önemli bölümleri Samsun'daki festival alanında tamamlanacak. Çikolatadan yapılacak anıt, platformla beraber 2 metreden daha fazla bir alan kaplayacak. Amazon kadınlarının bire bir halleri de festivalde pasta olarak yer alacak. Bu eserlerin dışında birçok sırı dışı eser de festivalde sergilenecek." Uluslararası yarışmacı ve ziyaretçilerin katılacağı Festival 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.