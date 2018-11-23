Onur Başar: "Turu Atlayan Taraf Olmak İstiyoruz"

Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe 'de İdari Menajer Onur Başar, kura çekiminin ardından eşleşmeyi Demirören Haber Ajansı'na ( DHA ) değerlendirdi.

Başar, "Giresunspor ile biliyorsunuz 3 yıldır arka arkaya eşleşiyoruz. En son geçtiğimiz sezon çeyrek finalde de eşleşmiştik. Biz Fenerbahçe olarak turu atlamaya hak kazanan taraf olmuştuk. Aynı neticeyi bu sene de elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.