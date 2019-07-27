Onur Bulut Alanyaspor'da
Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.27.07.2019 16:00
Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya'nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."
Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya'nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."
Aytemiz Alanyaspor, Onur Bulut, Almanya, Spor
Kaynak: DHA
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