Onur Büyüktopçu'dan bomba itiraf: Para karşılığı evlenmeyi düşündüm

Sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Büyüktopçu, " İngiltere'de öğrenciyken, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüm. Bu işler yurtdışında böyle. Ben kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. "

Geçtiğimiz sezon TV 8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışma programını sunan ve geniş bir hayran kitlesi elde edenyerini Seda Sayan'a bırakmıştı. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan programını sunan Onur Büyüktopçu öğrenciyken bir dönem İngiltere yaşadığını ve orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti.Büyüktopçu, katıldığı 2. Sayfa programında bilinmeyenlerini anlattı.

"ÇALIŞMAK İÇİN PARA KARŞI EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜM"

İngiltere'de öğrenciyken, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüm. Bu işler yurtdışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; 'ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım' diye düşünüyorsun. Ben kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş. 'Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma' diye bir şey yok ben de vazgeçtim.